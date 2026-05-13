Un operaio ha perso la vita durante le operazioni di pulizia in un’autocisterna presso lo stabilimento della Carrara Group a Brusaporto, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto mentre un collega tentava di salvarlo, dopo che si erano verificati problemi all’interno del mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La procura ha avviato un’indagine sull’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente durante le operazioni di pulizia. Un gesto di solidarietà sul lavoro si è trasformato in tragedia alla Carrara Group di Brusaporto, in provincia di Bergamo. Mustapha Ladid, operaio di 32 anni originario del Marocco, è morto dopo due settimane di ricovero in ospedale a seguito di un grave incidente sul lavoro. Il 28 aprile, durante le operazioni di pulizia di un’autocisterna, gli addetti stavano intervenendo su un mezzo contenente acido solfidrico, una sostanza altamente tossica. Nel corso dell’intervento, uno dei lavoratori sarebbe rimasto intrappolato e privo di sensi, esposto alle esalazioni. Il tentativo di soccorso e l’esposizione ai gas tossici.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Operaio muore dopo aver tentato di salvare un collega in un’autocisterna a Bergamo

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