Operai sul tetto per protesta | Senza stipendi

Sette operai impiegati in subappalto si sono posizionati sul tetto di un cantiere nel centro di Firenze, in un edificio che si affaccia sul lungarno Serristori. La loro protesta è legata ai mancati pagamenti degli stipendi. La situazione si è verificata nel corso di una giornata di lavoro, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori e delle forze dell’ordine. Nessun incidente è stato segnalato fino a questo momento.

Un gruppo di sette operai, che lavorano in subappalto, è salito sul tetto del cantiere di palazzo San Giorgio, grande edificio che si affaccia sul lungarno Serristori, nel centro di Firenze, per protestare contro i mancati pagamenti degli stipendi. Sono in corso una serie di trattative e gli operai, tutti di origine straniera, sarebbero scesi dal tetto, pur rimanendo nell’area del cantiere. Sul posto sono intervenuti l’ispettorato del lavoro, vigili del fuoco, polizia, e il 118 con un’ambulanza. Dalla proprietà del palazzo, legata alla famiglia Casamonti, spiegano che la protesta degli operai in subappalto è perché la loro ditta "non ha incassato dal nostro appaltatore, che noi abbiamo pagato correttamente, e molte proteste sono riferite ad altri cantieri in cui non c’entriamo niente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Firenze, operai in subappalto saliti sul tetto del cantiere sui lungarni: protestano per i mancati stipendiSono in corso trattative con gli operai, tutti di origine straniera, che sono scesi dal tetto, pur rimanendo nell’area del cantiere.

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