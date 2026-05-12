Operai di nuovo sul tetto del cantiere di Palazzo San Giorgio | Stipendi non pagati

Operai sono saliti nuovamente sul tetto di un cantiere nel centro storico, protestando per mancati pagamenti. In totale, sette lavoratori si sono riuniti sopra il sito, portando con sé cartelli e slogan. La protesta è iniziata questa mattina e ha attirato l'attenzione di passanti e residenti nella zona. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata resa nota dalle autorità o dai rappresentanti dell’impresa responsabile.

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