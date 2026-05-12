Operai di nuovo sul tetto del cantiere di Palazzo San Giorgio | Stipendi non pagati
Operai sono saliti nuovamente sul tetto di un cantiere nel centro storico, protestando per mancati pagamenti. In totale, sette lavoratori si sono riuniti sopra il sito, portando con sé cartelli e slogan. La protesta è iniziata questa mattina e ha attirato l'attenzione di passanti e residenti nella zona. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata resa nota dalle autorità o dai rappresentanti dell’impresa responsabile.
Firenze, 12 maggio 2026 – Sul tetto, spinti dalla forza della disperazione. Un gruppo di sette operai, che lavorano in subappalto, è salito sul tetto del cantiere di palazzo San Giorgio, enorme edificio che si affaccia sul lungarno Serristori, per protestare nuovamente contro i mancati pagamenti degli stipendi. Sei operai salgono sul tetto del palazzo in ristrutturazione: "Non veniamo pagati da mesi". Intervengono i carabinieri Grazie alle trattative intraprese, pare che gli operai, tutti di origine straniera, siano scesi, ma comunque rimasti nell’area del cantiere. Sul posto sono intervenuti l'ispettorato del lavoro, i vigili del fuoco, la polizia e il 118 con un'ambulanza.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Sei operai salgono sul tetto del palazzo in ristrutturazione: "Non veniamo pagati da mesi". Intervengono i carabinieriSi sono arroccati sul tetto del palazzo nel quale stavano lavorando, in via Lupo, zona San Niccolò.
Firenze, operai in subappalto saliti sul tetto del cantiere sui lungarni: protestano per i mancati stipendiSono in corso trattative con gli operai, tutti di origine straniera, che sono scesi dal tetto, pur rimanendo nell’area del cantiere.
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