A Firenze, sette operai impiegati in un subappalto sono saliti sul tetto del cantiere di un palazzo situato lungo il lungarno Serristori. La protesta è iniziata a causa del mancato pagamento degli stipendi da parte della ditta responsabile dei lavori. L’intervento si è svolto nel centro della città, attirando l’attenzione dei passanti e delle autorità presenti sul posto. La situazione rimane in attesa di sviluppi.

Sono in corso trattative con gli operai, tutti di origine straniera, che sono scesi dal tetto, pur rimanendo nell’area del cantiere. Sul posto sono intervenuti l’ispettorato del lavoro, vigili del fuoco, polizia, e 118 con un’ambulanza. Dalla proprietà del palazzo, legata alla famiglia Casamonti, spiegano che la protesta degli operai in subappalto è perché la loro ditta “non ha incassato dal nostro appaltatore, che noi abbiamo pagato correttamente, e molte proteste sono riferite ad altri cantieri in cui non c’entriamo niente. Questi operainon lavoravano qui da mesi. L’impresa appaltatrice ci ha spiegato di aver rilevato che la ditta in subappalto non sarebbe in regola con i versamenti ai vari enti, e quindi di aver messo a freno i pagamenti in attesa della messa in regola”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, operai in subappalto saliti sul tetto del cantiere sui lungarni: protestano per i mancati stipendi

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