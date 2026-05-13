Operai generici camerieri e tecnici

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio, il sistema Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro prevede circa 544.100 assunzioni programmate, mentre nel trimestre maggio-luglio si superano i 1,7 milioni di nuovi contratti. La domanda di lavoro riguarda principalmente operai generici, camerieri e tecnici, con un incremento legato all’arrivo della stagione estiva e alle attività turistiche. L’osservatorio di AppLavoro fornisce i dati aggiornati su queste tendenze occupazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel momento in cui il sistema Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro stima 544.100 entrate programmate dalle imprese a maggio e oltre 1,7 milioni nel trimestre maggio-luglio, con una domanda sostenuta soprattutto dall’arrivo della stagione estiva e dal turismo, l’osservatorio di AppLavoro.it, piattaforma digitale italiana dedicata all’incontro tra aziende e candidati, restituisce una fotografia concreta di come si stanno muovendo candidature e vacancy online. Nel perimetro analizzato, riferito al periodo 1 gennaio-11 maggio 2026, il dato più interessante riguarda il profilo dei candidati: il 63,9% ha più di 35 anni, l’età media stimata è di 40,3 anni, il 64% possiede almeno un diploma e la componente femminile raggiunge il 45,5%.🔗 Leggi su Lanazione.it

operai generici camerieri e tecnici
© Lanazione.it - Operai generici, camerieri e tecnici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Impiegati, Oss, camerieri e operai: le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Leggi anche: Fincantieri assume 1.200 persone, il nuovo piano per laureati, tecnici e operai

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web