A maggio, il sistema Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro prevede circa 544.100 assunzioni programmate, mentre nel trimestre maggio-luglio si superano i 1,7 milioni di nuovi contratti. La domanda di lavoro riguarda principalmente operai generici, camerieri e tecnici, con un incremento legato all’arrivo della stagione estiva e alle attività turistiche. L’osservatorio di AppLavoro fornisce i dati aggiornati su queste tendenze occupazionali.

Nel momento in cui il sistema Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro stima 544.100 entrate programmate dalle imprese a maggio e oltre 1,7 milioni nel trimestre maggio-luglio, con una domanda sostenuta soprattutto dall’arrivo della stagione estiva e dal turismo, l’osservatorio di AppLavoro.it, piattaforma digitale italiana dedicata all’incontro tra aziende e candidati, restituisce una fotografia concreta di come si stanno muovendo candidature e vacancy online. Nel perimetro analizzato, riferito al periodo 1 gennaio-11 maggio 2026, il dato più interessante riguarda il profilo dei candidati: il 63,9% ha più di 35 anni, l’età media stimata è di 40,3 anni, il 64% possiede almeno un diploma e la componente femminile raggiunge il 45,5%.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operai generici, camerieri e tecnici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Impiegati, Oss, camerieri e operai: le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Leggi anche: Fincantieri assume 1.200 persone, il nuovo piano per laureati, tecnici e operai