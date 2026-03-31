Impiegati Oss camerieri e operai | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Questa settimana i Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero hanno pubblicato diverse offerte di lavoro. Le posizioni disponibili includono impiegati, operatori socio-sanitari, camerieri e operai. Le aziende cercano candidati per coprire queste figure professionali, con requisiti e contratti che variano a seconda delle posizioni. Le inserzioni sono rivolte a persone con diversi livelli di esperienza e qualifiche.

Impiegati, Oss, camerieri e operai. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero. Ecco gli annunci attivi fino a martedì 7 aprile. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare la sezione dedicata "Incontro domanda offerta" sul sito internet PiemonteTu. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Impiegati, Oss, camerieri e operai: le offerte di lavoro della settimana nel novarese Articoli correlati Leggi anche: Impiegati, Oss, falegnami e autisti: le offerte di lavoro della settimana nel novarese Leggi anche: Impiegati, commessi e operai: le offerte di lavoro della settimana nel novarese