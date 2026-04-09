Fincantieri assume 1.200 persone il nuovo piano per laureati tecnici e operai

Fincantieri ha annunciato l’assunzione di circa 1.200 persone nel prossimo periodo, con un piano di crescita complessivo che prevede l’inserimento di circa 3.000 nuovi dipendenti tra il 2026 e il 2030. Le nuove assunzioni riguarderanno laureati in discipline STEM, diplomati ITS e operai con competenze specializzate. La società punta a rafforzare la propria forza lavoro in diversi settori, mantenendo un focus sull’innovazione e la formazione professionale.

Fincantieri ha in programma un incremento di organico di circa 3.000 unità. Dal 2026 al 2030 apre le porte a laureati Stem, diplomati ITS e operai specializzati. Il primo piano di assunzione riguarderà oltre 1.200 addetti, di cui un terzo laureati. Il piano industriale 2026-2030 prevede l’inserimento di operai specializzati, oltre 350, attraverso il progetto “Maestri del Mare”. Si tratta di un programma di formazione, regolarmente retribuito, per ricercare, formare e assumere lavoratori per la costruzione navale. Pierroberto Folgiero, Ad e Dg di Fincantieri, ha commentato i piani di assunzione descrivendoli come una rotta per i prossimi anni per un decisivo passo avanti in una traiettoria di crescita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Fincantieri assume 1.200 persone, il nuovo piano per laureati, tecnici e operai Leggi anche: Cercasi lavoratori under 30, diplomati o laureati come operai, tecnici e servizi. Ma non si trovano, aziende in difficoltà Leggi anche: Fincantieri svela il nuovo piano Argomenti più discussi: IL SOLE 24 ORE * ECONOMIA: FINCANTIERI, IN PROGRAMMA 1.200 ASSUNZIONI IN ITALIA; Fincantieri, annunciato nuovo piano di crescita; previste 1.200 assunzioni e stimato incremento della produttività del 25%. Fincantieri assume 1.200 persone, il nuovo piano per laureati, tecnici e operaiTra corsi di formazione retribuiti e asili nido aziendali, il colosso navale investe sul capitale umano per crescere ancora. Ecco quali posti ... quifinanza.it Fincantieri, aumenta l’organico. In Italia ricercate 1.200 figureSaranno circa 3.000 le figure che il gruppo Fincantieri ha in programma di assumere da qui al 2030. In Italia questo incremento riguarderà 1.200 addetti. travelquotidiano.com Fincantieri assume nell’ambito del piano industriale 2026-2030 - facebook.com facebook