Cybersecurity | Anthropic chiude Mythos ai privati per sicurezza

Anthropic ha annunciato la chiusura dell’accesso al suo nuovo modello, Mythos, ai privati cittadini. La restrizione si applica a un gruppo di grandi aziende e organizzazioni che operano in settori come servizi finanziari e infrastrutture digitali. Tra le realtà coinvolte ci sono società di grandi dimensioni nel settore tecnologico e bancario. La decisione mira a garantire la sicurezza del sistema e delle infrastrutture critiche.

Anthropic ha deciso di limitare l'accesso al suo nuovo modello, denominato Mythos, restringendo il campo d'azione a un gruppo selezionato di grandi imprese e organizzazioni che gestiscono infrastrutture digitali critiche, come JPMorgan Chase o Amazon Web Services. La motivazione ufficiale riguarda la capacità del sistema di individuare falle di sicurezza nei software utilizzati globalmente, una potenza che il laboratorio vuole proteggere dal rischio di utilizzi impropri. Questa strategia di rila . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cybersecurity: Anthropic chiude Mythos ai privati per sicurezza Pentagono: ‘stop AI di Anthropic, rischio per la sicurezza nazionale’La nostra posizione non ha mai vacillato e non vacillerà mai: il Dipartimento della Guerra deve avere accesso completo e illimitato ai modelli di... AI e Sicurezza Globale: Dimissioni di Anthropic scuotono il settore, un esperto lancia l’allarme sui rischi futuri.Le dimissioni di Mrinank Sharma, responsabile della sicurezza di Anthropic, hanno scosso il mondo dell'intelligenza artificiale. Temi più discussi: Claude Mythos Preview, la svolta AI per il mercato cybersecurity; Troppo potente per un rilascio pubblico: Anthropic limita Mythos a 40 aziende; Claude Mythos, il futuro modello di Anthropic fa paura: Sicurezza informatica a rischio; Claude Mythos è il modello AI di Anthropic che fa paura agli esperti di cybersecurity. Claude Mythos Preview accelera la cybersecurity: Anthropic guida Project GlasswingAnthropic lancia Project Glasswing: Claude Mythos Preview identifica vulnerabilità zero-day e rafforza la cybersecurity del software critico globale ... 01net.it Anthropic limita l’uso di Claude Mythos: l’IA nata per programmare è troppo brava a bucare sistemiAnthropic ha svelato Mythos Preview, il modello linguistico più avanzato mai realizzato dall'azienda. Capace di individuare autonomamente vulnerabilità ... repubblica.it Come affrontare i rischi cyber in un contesto sempre più incerto Nel 2026 la cybersecurity non riguarda più solo la protezione dell’impresa, ma diventa una leva strategica per costruire fiducia, rafforzare la resilienza e abilitare l’innovazione. Il report KPMG Cy x.com Come affrontare i in un contesto sempre più incerto Nel 2026 la cybersecurity non riguarda più solo la protezione dell’impresa, ma diventa una leva strategica per , e - facebook.com facebook