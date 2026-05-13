OpenAI ha annunciato il lancio di Daybreak, un'intelligenza artificiale progettata per individuare vulnerabilità nei sistemi informatici prima che possano essere sfruttate dagli hacker. La società ha deciso di collaborare con altre aziende piuttosto che mantenere riservate le proprie tecnologie, come fatto da altre realtà del settore. Daybreak utilizza metodi avanzati di analisi per scoprire falle che spesso sfuggono ai controlli tradizionali.

? Domande chiave Come può un'IA trovare falle invisibili ai metodi tradizionali?. Perché OpenAI ha scelto la collaborazione invece della riservatezza di Anthropic?. Quali rischi comporta l'uso di questi modelli nelle agenzie governative?. Come si evita che la difesa automatizzata diventi un'arma offensiva?.? In Breve Confronto con Mythos di Anthropic che ha trovato 271 vulnerabilità in Firefox 150.. Partnership strategiche avviate con Oracle, Cloudflare, Palo Alto Networks, Cisco e Akamai.. Gregory Barbaccia dell'OMB valuta l'integrazione nei sistemi delle agenzie federali americane.. Utilizzo dell'agente Codex Security introdotto lo scorso marzo per l'analisi delle strutture.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI lancia Daybreak: l’IA che scova le falle prima degli hacker

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