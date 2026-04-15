OpenAI lancia GPT-5.4-Cyber | l’IA senza limiti per la difesa hacker

OpenAI ha annunciato il rilascio di GPT-5.4-Cyber, un nuovo modello linguistico pensato specificamente per la sicurezza informatica. Questa versione mira a superare le limitazioni delle intelligenze artificiali tradizionali, facilitando strumenti e applicazioni dedicate alla difesa contro attacchi hacker. La presentazione è avvenuta martedì, senza ulteriori dettagli sulle funzionalità tecniche o sugli impieghi pratici del modello.

OpenAI ha presentato martedì GPT-5.4-Cyber, un modello linguistico progettato per abbassare le barriere di rifiuto tipiche delle IA standard in favore della difesa informatica. Lo strumento è destinato esclusivamente a un gruppo ristretto di esperti e organizzazioni certificate attraverso il programma Trusted Access for Cyber (TAC). La nuova versione si distingue dalla precedente GPT-5.4 per una gestione più permissiva dei prompt che potrebbero apparire malevoli. Mentre i modelli frontier attualmente disponibili sul mercato sono programmati per negare richieste volte al furto di credenziali o all’individuazione di falle nel codice, la variante Cyber è stata addestrata per essere più flessibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

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