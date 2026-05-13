Open day Arsenale visite alla locomotiva storica e iniziative di solidarietà
Domenica 17 maggio, l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto aprirà le sue porte al pubblico a partire dalle 9 del mattino. L’evento include visite guidate alla storica locomotiva e varie iniziative di solidarietà organizzate durante la giornata. L’apertura è rivolta a cittadini e visitatori interessati a conoscere da vicino gli spazi e le attività dell’arsenale. L’ingresso e le visite sono gratuite e aperte a tutti.
Tarantini Time Quotidiano In occasione dell’Open day dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto, in programma domenica 17 maggio dalle ore 9.00 alle ore 19.00, i visitatori potranno accedere a uno dei principali siti storici della città e partecipare a una serie di iniziative culturali e sociali. Tra le attività previste, la presenza dei volontari dell’Associazione Treni Storici Puglia, che accoglieranno il pubblico nei pressi della locomotiva a vapore Gr. 835.327, restaurata e ricollocata nel 2020 all’esterno della Mostra Storica Arsenale. I volontari illustreranno la storia e il funzionamento del mezzo ferroviario, consentendo anche ai visitatori di salire a bordo della cabina per osservare da vicino gli strumenti di guida.🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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