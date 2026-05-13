Open day Arsenale visite alla locomotiva storica e iniziative di solidarietà

Domenica 17 maggio, l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto aprirà le sue porte al pubblico a partire dalle 9 del mattino. L’evento include visite guidate alla storica locomotiva e varie iniziative di solidarietà organizzate durante la giornata. L’apertura è rivolta a cittadini e visitatori interessati a conoscere da vicino gli spazi e le attività dell’arsenale. L’ingresso e le visite sono gratuite e aperte a tutti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tarantini Time Quotidiano In occasione dell’Open day dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto, in programma domenica 17 maggio dalle ore 9.00 alle ore 19.00, i visitatori potranno accedere a uno dei principali siti storici della città e partecipare a una serie di iniziative culturali e sociali. Tra le attività previste, la presenza dei volontari dell’Associazione Treni Storici Puglia, che accoglieranno il pubblico nei pressi della locomotiva a vapore Gr. 835.327, restaurata e ricollocata nel 2020 all’esterno della Mostra Storica Arsenale. I volontari illustreranno la storia e il funzionamento del mezzo ferroviario, consentendo anche ai visitatori di salire a bordo della cabina per osservare da vicino gli strumenti di guida.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Open day Arsenale, visite alla locomotiva storica e iniziative di solidarietà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caregiver Day: il Distretto di Riccione lancia un mese di iniziative dedicate alla cura e alla solidarietàIl Distretto di Riccione inaugura ufficialmente oggi il calendario del Caregiver Day 2026, un articolato programma di eventi che, fino al 9 giugno,... Open day psoriasi, all’ospedale Landolfi di Solofra visite e consulenze gratuiteLa psoriasi è una patologia infiammatoria cronica che interessa la pelle, ma può avere un coinvolgimento sistemico, con possibili ripercussioni...