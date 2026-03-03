Open day psoriasi all’ospedale Landolfi di Solofra visite e consulenze gratuite

All’ospedale Landolfi di Solofra si svolge un open day dedicato alla psoriasi, con visite e consulenze gratuite offerte ai cittadini. La giornata mira a fornire informazioni e supporto a chi convive con questa patologia infiammatoria cronica, che interessa principalmente la pelle e può coinvolgere anche articolazioni e aspetti metabolici. L’evento si rivolge a tutte le persone interessate a conoscere meglio questa condizione.

La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica che interessa la pelle, ma può avere un coinvolgimento sistemico, con possibili ripercussioni articolari e metaboliche. Le manifestazioni cutanee, spesso visibili, possono incidere significativamente sulla qualità della vita, rendendo fondamentale.