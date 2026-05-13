Onu contro Israele | ‘Abrogate il tribunale speciale per i palestinesi’
L'Onu ha espresso critiche nei confronti di una recente legge approvata dalla Knesset israeliana, considerandola una violazione del diritto internazionale. L'Alto Commissario dell'organizzazione ha affermato che la normativa rischia di causare errori giudiziari irreversibili e ha chiesto l'abrogazione del tribunale speciale istituito per i palestinesi. La presa di posizione si aggiunge a un crescente confronto tra le istituzioni internazionali e le decisioni legislative di Israele.
L’Alto Commissario dell'Onu Volker Türk critica la legge approvata dalla Knesset in Israele: “Viola il diritto internazionale e rischia errori giudiziari irreversibili" Per Türk, questa impostazione rischia di “istituzionalizzare una giustizia unilaterale ediscriminatoria” nei confronti dei palestinesi, in contrasto con il diritto internazionale dei diritti umani. Particolarmente dura la posizione dell’Onu sullaprevisione della pena di morte obbligatoria. Türk l’ha definita “spaventosa”, avvertendo del rischio di errori giudiziari irreversibili nei confronti dei palestinesi eventualmente condannati in base alla nuova normativa. L’Onu esprime inoltreforti dubbi sulle modalità operative del tribunale speciale.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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