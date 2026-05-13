Onu contro Israele | ‘Abrogate il tribunale speciale per i palestinesi’

L'Onu ha espresso critiche nei confronti di una recente legge approvata dalla Knesset israeliana, considerandola una violazione del diritto internazionale. L'Alto Commissario dell'organizzazione ha affermato che la normativa rischia di causare errori giudiziari irreversibili e ha chiesto l'abrogazione del tribunale speciale istituito per i palestinesi. La presa di posizione si aggiunge a un crescente confronto tra le istituzioni internazionali e le decisioni legislative di Israele.

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