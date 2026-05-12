Il governo israeliano ha annunciato la creazione di un tribunale speciale per processare i palestinesi ritenuti responsabili della strage avvenuta il 7 ottobre 2023. La decisione prevede la possibilità di trasmettere in diretta streaming le udienze. Il nuovo tribunale avrà il potere di condannare a morte i imputati giudicati colpevoli dell’attacco. La misura riguarda esclusivamente i sospettati coinvolti nell’attentato del 7 ottobre.

I palestinesi ritenuti colpevoli della strage del 7 ottobre 2023 saranno processati da un tribunale speciale israeliano, che avrà anche l’autorità di condannarli a morte. Con 93 voti a favore e nessun contrario, nella notte tra l’11 e il 12 maggio la Knesset ha dato il via libera a un disegno di legge pensato appositamente per coloro che sono accusati di aver preso parte all’attacco organizzato da Hamas. Una misura che permette al governo di Netanyahu di bypassare il vincolo della non-retroattività dell’altra norma sulla pena capitale per i palestinesi approvata a marzo. Quella legge, infatti, promossa dal ministro estremista Ben Gvir, è applicabile solo ai casi futuri e non a coloro che sono già in cella in attesa di giudizio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele istituisce il tribunale speciale per la strage del 7 ottobre: diretta streaming e pena di morte per i palestinesi

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