Taranto doppio intervento della Polizia di Stato | arrestati un 23enne per droga e un 42enne evaso

A Taranto, la Polizia di Stato ha portato a termine due operazioni distinte. I Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un giovane di 23 anni per detenzione di droga destinata allo spaccio. Nelle stesse ore, è stato catturato un uomo di 42 anni, che era evaso dagli arresti domiciliari. Entrambi sono stati trasferiti in commissariato per essere interrogati e avviate le procedure di rito.

Tarantini Time Quotidiano Doppia operazione della Polizia di Stato a Taranto, dove i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, a distanza di poche ore, un 42enne evaso. Il primo intervento è avvenuto in piazza Garibaldi, dove gli agenti hanno notato un giovane già conosciuto per precedenti in materia di droga, fermo in atteggiamento sospetto. Il comportamento nervoso ha spinto i poliziotti a procedere al controllo. All’interno del marsupio che portava a tracolla sono stati trovati due involucri contenenti oltre 200 grammi di hashish e un ulteriore quantitativo di circa 15 grammi, oltre a 65 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, doppio intervento della Polizia di Stato: arrestati un 23enne per droga e un 42enne evaso Spaccio di droga e tentato furto di una bici elettrica: doppio intervento della PoliziaSpaccio di droga e tentato furto di una bici elettrica: si registra un doppio intervento della Polizia nella zona dei Giardini Speyer. Leggi anche: Blitz della polizia a San Giovanni Galermo, pusher arrestati: maxi sequestro di armi e droga Temi più discussi: Controlli della Polizia di Stato nella zona del Porto Mercantile: tre persone denunciate; Moto contro un'auto a Taranto: muore un 54enne; Inferno familiare a Taranto, figlio arrestato dopo lite degenerata con i genitori; La truffa phishing: avvocato romano raggirato per oltre 15mila euro. Taranto, operazione Alto Impatto: stretta della Polizia tra parcheggiatori abusivi, droga e immigrazione irregolareTARANTO - Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nel capoluogo jonico, nell’ambito dell’operazione Alto Impatto, finalizzata al contrasto dell’il ... giornaledipuglia.com Taranto, i cani Bruce ed Escobar scovano la cassaforte della cocaina: arrestato 37enneArrestato a Taranto un 37enne per spaccio di cocaina e riciclaggio: sequestrati droga, denaro e ricambi auto di dubbia provenienza. virgilio.it TRIS Siracusa. . Polizia di Stato in festa 174° anniversario della fondazione. Durante la cerimonia, che si è tenuta a Noto, sono stati premiati i poliziotti che si sono distinti in servizio. Il questore Roberto Pellicone ha citato numeri e caratteristiche delle operazio - facebook.com facebook