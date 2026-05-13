Omicidio Chiara Poggi I pm | Con 21 elementi proviamo la colpevolezza di Andrea Sempio
Secondo gli atti della Procura di Pavia, sono 21 gli elementi presentati dall’accusa per dimostrare la responsabilità di Andrea Sempio nell’omicidio di Chiara Poggi. La procura ha raccolto e analizzato queste prove nel procedimento giudiziario in corso. La vicenda riguarda il procedimento penale intentato contro l’uomo, coinvolto nel caso di omicidio avvenuto alcuni anni fa. È attesa una decisione sulla base di questi elementi presentati in aula.
Sono 21 in totale, come risulta dagli atti della Procura di Pavia, gli «elementi» ritenuti dall’accusa utili per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. Tra questi i pm indicano le sue bugie sulle «tre telefonate fatte a casa Poggi» pochi giorni prima dell’omicidio, le sue ricerche sul web sul tema del Dna e sul processo a Alberto Stasi nel 2014, i «soldi» reperiti «per pagare gli investigatori» della prima indagine a suo carico nel 2016, le versioni «mendaci» a verbale, il suo Dna sulle unghie della giovane, l’impronta palmare 33, i soliloqui in cui menzionerebbe i video intimi. Tra questi 21 elementi...🔗 Leggi su Feedpress.me
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