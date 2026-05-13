Omicidio Chiara Poggi I pm | Con 21 elementi proviamo la colpevolezza di Andrea Sempio

Secondo gli atti della Procura di Pavia, sono 21 gli elementi presentati dall’accusa per dimostrare la responsabilità di Andrea Sempio nell’omicidio di Chiara Poggi. La procura ha raccolto e analizzato queste prove nel procedimento giudiziario in corso. La vicenda riguarda il procedimento penale intentato contro l’uomo, coinvolto nel caso di omicidio avvenuto alcuni anni fa. È attesa una decisione sulla base di questi elementi presentati in aula.

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