La Procura di Pavia ha aggiornato l'invito a comparire nei confronti di Andrea Sempio, fissato per il 6 maggio, con un nuovo capo di imputazione per omicidio. Secondo le accuse, Sempio sarebbe l'autore unico del delitto che ha coinvolto Chiara Poggi. La modifica dell'imputazione rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti ipotesi di concorso in omicidio.

«Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo». La Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario togliendo la parte in cui l'amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. Solo al 38enne, dunque, viene contestato ora dai pm pavesi l'omicidio della studentessa nella nuova indagine. Tra l'altro, la stessa Procura sta per sollecitare alla Procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni. La convocazione della procura arriva a...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, pm Pavia: «Andrea Sempio uccise Chiara Poggi da solo, non c'è concorso in omicidio»

Garlasco, la nuova perizia: “Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con Dna di Sempio”

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Una raccolta di contenuti

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#Garlasco Tutte le consulenze della Procura di Pavia sono tra di loro coerenti e sostengono in maniera solida l'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio x.com