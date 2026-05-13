garlasco la procura di milano indaga per stalking nei confronti della famiglia poggi

La Procura di Milano ha aperto un'indagine per stalking nei confronti della famiglia Poggi e delle cugine Paola. L'inchiesta riguarda presunti comportamenti molesti rivolti alle persone coinvolte. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui soggetti coinvolti. Le indagini sono in corso e si concentrano sui comportamenti segnalati dai familiari e dalle persone vicine alla vicenda.

La Procura di Milano indaga per stalking subito dalla famiglia di Chiara Poggi e dalle cugine Paola e Stefania Cappa a seguito di campagne social e giornalistiche ritenute diffamatorie nei loro confronti dopo la riapertura dell’inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco con indagato Andrea Sempio. Come anticipato oggi da Gianluigi Nuzzi a ‘Dentro la notizia’ su Canale 5 e confermato da fonti giudiziarie, il pubblico ministero di Milano, Antonio Pansa, ha riunito decine di querele presentate negli scorsi mesi dai legali della famiglia della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 e da quelli delle gemelle Cappa che, già nel 2025, hanno...🔗 Leggi su Lapresse.it

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GARLASCO: IL POTERE DI ANDREA SEMPIO

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