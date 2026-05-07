Omicidio Chiara Poggi Garlasco | indagine su Sempio chiusa Per la Procura fu lui a uccidere la ragazza

Da firenzepost.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Pavia ha concluso le indagini su Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. L’indagine si è concentrata sulla presunta responsabilità dell’uomo nel delitto, considerato aggravato dalla presenza di crudeltà e motivi abietti. La decisione arriva dopo aver raccolto elementi e testimonianze che, secondo gli inquirenti, indicano il suo coinvolgimento nel caso. La conclusione delle indagini apre ora la strada alle eventuali fasi successive del procedimento giudiziario.

PAVIA – La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Nelle prossime ore verrà notificato il 415 bis, cioè l’atto ufficiale che viene inviato via pec alle parti. La difesa di Andrea Sempio ha ricevuto l’atto di notifica di chiusura delle indagini inviato dalla Procura diPavia guidata da Fabio Napoleone. L’indagato deve rispondere dell’accusa di omicidio aggravato di Chiara Poggi, uccisa il 13 gosto 2007 a Garlasco. “Dopo una iniziale colluttazione”, il 38enne – secondo l’accusa della Procura – “colpiva reiteratamente la vittima con un corpo contundente (dapprima in regione frontale sinistra e in regione zigomatica destra), facendola cadere a terra”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

omicidio chiara poggi garlasco indagine su sempio chiusa per la procura fu lui a uccidere la ragazza
© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi Garlasco: indagine su Sempio chiusa. Per la Procura fu lui a uccidere la ragazza

SVOLTA SUL CASO GARLASCO: SEMPIO CONVOCATO IN PROCURA, E' LUI L'UNICO INDAGATO

Video SVOLTA SUL CASO GARLASCO: SEMPIO CONVOCATO IN PROCURA, E' LUI L'UNICO INDAGATO

Notizie correlate

Leggi anche: **Caso Garlasco: chiusa indagine su Sempio, per Procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi**

«Assurdo», Andrea Sempio e il movente sessuale dietro l’omicidio di Chiara Poggi: la reazione dopo le ipotesi della procura su GarlascoAd Andrea Sempio sembra «assurda» l’ipotesi del movente sessuale costruita dagli inquirenti pavesi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Garlasco, per la Procura Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi; L’aggressione, l’orario e il movente del delitto di Garlasco: le due verità sulla morte di Chiara; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile.

omicidio chiara poggi omicidio chiara poggi garlascoGarlasco, i pm di Pavia chiudono l'inchiesta su Sempio: È l'assassino di ChiaraÈ stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini per il neoindagato per il delitto della 26enne, nel 2007. I pm pavesi contestano l'omicidio volontario aggravato ... ilgiornale.it

omicidio chiara poggi omicidio chiara poggi garlasco«Chiara Poggi uccisa da Andrea Sempio»: chiuse le indagini su Garlasco, tutti gli indizi della ProcuraLa Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del ... leggo.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.