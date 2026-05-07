Omicidio Chiara Poggi Garlasco | indagine su Sempio chiusa Per la Procura fu lui a uccidere la ragazza

La Procura di Pavia ha concluso le indagini su Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. L’indagine si è concentrata sulla presunta responsabilità dell’uomo nel delitto, considerato aggravato dalla presenza di crudeltà e motivi abietti. La decisione arriva dopo aver raccolto elementi e testimonianze che, secondo gli inquirenti, indicano il suo coinvolgimento nel caso. La conclusione delle indagini apre ora la strada alle eventuali fasi successive del procedimento giudiziario.

PAVIA – La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Nelle prossime ore verrà notificato il 415 bis, cioè l’atto ufficiale che viene inviato via pec alle parti. La difesa di Andrea Sempio ha ricevuto l’atto di notifica di chiusura delle indagini inviato dalla Procura diPavia guidata da Fabio Napoleone. L’indagato deve rispondere dell’accusa di omicidio aggravato di Chiara Poggi, uccisa il 13 gosto 2007 a Garlasco. “Dopo una iniziale colluttazione”, il 38enne – secondo l’accusa della Procura – “colpiva reiteratamente la vittima con un corpo contundente (dapprima in regione frontale sinistra e in regione zigomatica destra), facendola cadere a terra”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi Garlasco: indagine su Sempio chiusa. Per la Procura fu lui a uccidere la ragazza SVOLTA SUL CASO GARLASCO: SEMPIO CONVOCATO IN PROCURA, E' LUI L'UNICO INDAGATO Notizie correlate Leggi anche: **Caso Garlasco: chiusa indagine su Sempio, per Procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi** «Assurdo», Andrea Sempio e il movente sessuale dietro l’omicidio di Chiara Poggi: la reazione dopo le ipotesi della procura su GarlascoAd Andrea Sempio sembra «assurda» l’ipotesi del movente sessuale costruita dagli inquirenti pavesi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Garlasco, per la Procura Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi; L’aggressione, l’orario e il movente del delitto di Garlasco: le due verità sulla morte di Chiara; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile. Garlasco, i pm di Pavia chiudono l'inchiesta su Sempio: È l'assassino di ChiaraÈ stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini per il neoindagato per il delitto della 26enne, nel 2007. I pm pavesi contestano l'omicidio volontario aggravato ... ilgiornale.it «Chiara Poggi uccisa da Andrea Sempio»: chiuse le indagini su Garlasco, tutti gli indizi della ProcuraLa Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del ... leggo.it Sempio è accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggi, aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà. Nelle prossime ore il documento che chiude l'inchiesta sarà notificato via Pec alle parti. Ieri, 6 maggio, la Procura di Pavia ha interrogato per tre ore - facebook.com facebook A Marco Poggi, nel corso dell'interrogatorio di oggi, sarebbero state fatte ascoltare delle intercettazioni di alcune frasi che Andrea Sempio ha pronunciato da solo, in auto, nel 2025 in cui avrebbe fatto riferimento alla vittima del delitto di Garlasco e alla vicenda x.com