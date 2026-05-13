Omar di Novara | 54 studenti scelgono di essere donatori di midollo

A Novara, 54 studenti hanno deciso di iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo, trasformando così mesi di lezioni in un impegno diretto nel settore sanitario. La scelta è nata da un percorso formativo che ha coinvolto le classi, portandole a partecipare attivamente alla campagna di sensibilizzazione e iscrizione. Questi giovani hanno compiuto un gesto concreto, diventando potenziali donatori per persone in attesa di un trapianto.

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? Domande chiave Come hanno trasformato mesi di lezioni in un impegno medico concreto?. Quale percorso formativo ha spinto intere classi a iscriversi al registro?. Perché questa collaborazione tra scuola e Admo è diventata un modello?. Cosa cambierà per chi attende un trapianto grazie a questi nuovi donatori?.? In Breve Percorso formativo annuale sulle classi quinte in collaborazione con l'associazione Admo.. Iniziativa basata su mesi di approfondimento scolastico sulla cittadinanza attiva.. Modello educativo novarese volto a integrare scienza e responsabilità sociale.. Nuovi donatori disponibili per il sistema sanitario provinciale nei prossimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omar di Novara: 54 studenti scelgono di essere donatori di midollo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Scuola e solidarietà: 54 studenti dell'Omar diventano donatori di midollo osseo Leggi anche: Il grande cuore dei futuri ufficiali della Marina, in cento diventano potenziali donatori di midollo Temi più discussi: Risultati molto positivi per il Career Day al Castello di Novara: coinvolti circa 600 studenti e decine di aziende del territorio; Anche giovani italiani alla Regeneron International Science and Engineering Fair di Phoenix; Concorso Sbulloniamo Insieme: al Ravizza il primo premio. Scuola e solidarietà: 54 studenti dell'Omar diventano donatori di midollo osseoGli alunni hanno deciso di iscriversi al Registro dei donatori di midollo osseo dopo un percorso avviato dalla scuola insieme all'Admo. La storia ... novaratoday.it Cinque chili di mozziconi raccolti dagli studenti Omar: la pulizia diventa lezione di chimica e cittadinanzaPoteva sembrare una delle normali raccolte di mozziconi organizzate da Novara Green con anche il coinvolgimento di ragazzi e ragazze delle scuole superiori. Invece, quella che si è svolta sabato 8 mag ... lavocedinovara.com