A Roma, presso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza, è stata inaugurata il 6 marzo la mostra intitolata «Cacciatori di stelle» di Enrico Benaglia. L'esposizione unisce elementi artistici e scientifici, coinvolgendo gli studenti in un percorso che collega la creatività all’educazione tecnica. Oggi si conclude con un gesto simbolico che segna la chiusura dell’evento.

Nel cuore vivo di Roma, c'e la Scuola di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza dove si è aperta, lo scorso 6 marzo, la mostra «Cacciatori di stelle» di Enrico Benaglia, un evento capace di intrecciare in modo sorprendente arte e scienza, visione e formazione. Il centro della mostra sono loro: gli studenti. Giovani ingegneri che studiano per progettare il futuro, abituati a misurare precisione, velocità e traiettorie e che qui si trovano davanti a un'altra forma di esplorazione. Non più solo numeri e calcoli, ma immaginazione, visione, stupore. Da una parte i miliardi che volano nello spazio grazie alla scienza e all'ingegno per arrivare su Marte; dall'altra un pittore che, da decenni, ci illumina con la lentezza e la cura di un artigiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cacciatori di stelle: alla Sapienza l'arte di Benaglia dialoga con gli studenti; oggi la chiusura con un gesto simbolico.

Articoli correlati

Legalità e sicurezza, la polizia di Stato dialoga con gli studenti del Diaz-ManzoniFar crescere nei ragazzi la consapevolezza della legalità, del rispetto del bene comune, dell'impegno civico.

Tutti alla scoperta della settima arte con gli studenti di cinemaDalla passione per il cinema a una nuova proposta di incontro, confronto e condivisione culturale.

Tutti gli aggiornamenti su Cacciatori di stelle alla Sapienza...

Temi più discussi: Hotfix: 25 marzo 2026; Trailer - Aldo giovanni e giacomo - attitudini: nessuna; Lupi, testa a testa ambientalisti-ateneo. Monitoraggio rigido, zero polemiche; Il lusso sceglie Roma, strappata a Milano la fiera Duco Italy. Onorato: Un risultato straordinario.

Vademecum per cacciatori di eso-TerreGli astrofisici stanno serrando la loro caccia per scovare, tra i miliardi e miliardi di esopianeti sparsi per l’universo, quelli più simili alla nostra Terra e quindi quelli con le maggiori ... media.inaf.it

A caccia di stelle: dove andare in Europa ad ammirare il cielo di notteAlzare gli occhi verso il cielo stellato è uno di quei gesti antichi che l’uomo[...] ... msn.com

Un gruppo statunitense di "cacciatori di pedofili" ha scovato i suoi contenuti e l'ha segnalato alla procura x.com

Setter, Breton, Segugi, Beagles, Bracchi ed altri cacciatori di coccole - facebook.com facebook