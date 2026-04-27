Udine De Toni contro il neofascismo | La memoria è uno scudo

A Udine, il sindaco ha partecipato alla commemorazione della Liberazione in Piazza Libertà, sottolineando l’importanza della memoria storica. Durante l’evento, ha espresso disapprovazione per lo striscione neofascista affisso vicino all’istituto tecnico Deganutti, condannando pubblicamente ogni forma di estremismo. La cerimonia ha visto la presenza di cittadini e rappresentanti istituzionali, nel rispetto della ricorrenza.

? Cosa sapere A Udine il sindaco De Toni celebra la ricorrenza della Liberazione in Piazza Libertà.. Il primo cittadino contesta lo striscione neofascista apparso presso l'istituto tecnico Deganutti.. A Udine, in Piazza Libertà, il sindaco De Toni ha celebrato la ricorrenza della Liberazione ribadendo come l’identità democratica dell’Italia sia un dato storico oggettivo e non una semplice scelta ideologica. Davanti alle autorità civili e militari insieme ai cittadini, il primo cittadino ha intrecciato la memoria locale con le preoccupazioni per il contesto internazionale, difendendo i valori della contro ogni tentativo di revisionismo. Dall’ombra del 1922 al delirio di onnipotenza globale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, De Toni contro il neofascismo: “La memoria è uno scudo Notizie correlate Udine, dilemma il 26 settembre: De Toni media tra Alpini e Pride? Cosa sapere Il sindaco De Toni media tra raduno Alpini e Fvg Pride a Udine il 26 settembre. Udine, 15 milioni fermi in cassa: Azione sfida De Toni sull’Irpef? Cosa sapere Azione contesta a De Toni la gestione di 15 milioni di euro a Udine. Altri aggiornamenti Temi più discussi: In piazza a Udine, per la libertà e contro l'uso della forza; La promessa del sindaco De Toni: Il piano della sosta di Udine pronto entro l’estate; Polemica sul Fvg Pride, il sindaco chiarisce: Non siamo stati avvisati, ma accontenteremo tutti; Festa della Liberazione a Udine, le parole del sindaco De Toni per il 25 aprile. In piazza a Udine, per la libertà e contro l'uso della forzaNel discorso del sindaco De Toni anche un riferimento sullo striscione al Deganutti: la scuola è antifascista come la nostra Costituzione ... rainews.it 25 aprile, a Udine il sindaco De Toni richiama i valori dell’antifascismo | FOTONell’orazione per la Liberazione il sindaco De Toni ha ricordato la Resistenza e il sacrificio di Cecilia Deganutti ... nordest24.it A Londra i pasticcieri del Friuli Venezia Giulia partecipano al tiramisu piu' lungo del mondo: 440,58 metri alla Chelsea Old Town Hall, con Etica del Gusto protagonista. #Friuli #Udine #Pordenone #Gorizia #Trieste #Cronaca #Aziende #Video #Inevidenza x.com Che tempo farà a Udine durante il ponte del primo maggio Leggi l'articolo - facebook.com facebook