In occasione dell'81° anniversario della Liberazione, un rappresentante ha parlato in Consiglio regionale della Liguria. Ha affrontato temi legati alle stragi e alle ferite del passato, richiamando l'attenzione sulla necessità di ricordare quegli eventi. La discussione si è concentrata sulla memoria storica e sulla necessità di mantenere vivo il ricordo di quel periodo. Nessun altro dettaglio sui contenuti del discorso è stato reso noto.

? Cosa sapere Balleari parla in Consiglio regionale ligure per l'81° anniversario della Liberazione.. Il presidente cita la strage della Benedicta e l'eccidio di Porzûs per il pluralismo.. Il presidente del Consiglio regionale, Balleari, ha parlato stamattina nell’aula legislativa ligure invocando il coraggio di affrontare la verità storica completa per onorare l’81° anniversario della Liberazione. L’Assemblea si è riunita in seduta solenne per ricordare il 25 aprile, momento in cui l’Italia ha ritrovato la libertà ponendo fine all’occupazione nazista e al regime fascista. La cerimonia ha la partecipazione della Filarmonica Sestrese, che per la prima volta ha eseguito l’Inno nazionale tra le mura del Consiglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liberazione, il richiamo di Balleari: verità tra stragi e ferite

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