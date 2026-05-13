Oltre la rete Imparare la vita giocando perché lo sport ne è la metafora

“Oltre la rete”: Imparare la vita giocando, è il titolo del libro scritto dal piacentino Carlo Devoti, Maestro dello sport ed azzurro di pallavolo, un testo che è stato presentato all'auditorium della Fondazione di Piacenza Vigevano con il coordinamento di Ivo Iori e la partecipazione di Mario.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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