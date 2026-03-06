Volley B1 femminile Calisesi e Gregori lo strano derby Forlì-Cesena Domani al Villa Romiti in palio una fetta di salvezza

Domani al Villa Romiti si disputa il derby di volley femminile tra le squadre di Forlì e Cesena, con in palio una fetta di salvezza. Nui Calisesi, ventiseienne cesenate, gioca per la Libertas dopo aver passato la scuola Volley Club, mentre Giorgia Gregori, ventisettenne forlivese, è ormai consolidata nel club di Forlì. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in questa stagione.

Life365.eu-Elettromeccanica Angelini è il derby del cuore per Nui Calisesi e Giorgia Gregori. Ventiseienne cesenate la prima, scuola Volley Club ora in forza alla Libertas; ventisettenne forlivese la seconda, imprinting Libertas oggi con il Volley Club. Ambedue giocano da libero e domani si ritroveranno di fronte al Villa Romiti (ore 16.30) per sfidare il loro passato in un crocevia di emozioni forti e dai risvolti pesanti per la coda della classifica. "Ho bellissimi ricordi di Cesena, dove ho trascorso tanti anni e raggiunto traguardi storici per la società, come l'accesso per due volte consecutive ai playoff per la serie A2. Oggi però è un'avversaria e il mio atteggiamento non cambierà rispetto alle altre partite", giura Nui Calisesi.

