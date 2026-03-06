Volley al Villa Romiti è tempo di derby | la Libertas sfida Cesena per un pezzo di salvezza

Domani alle 16.30 al Villa Romiti si terrà il derby di volley tra la Libertas e l’Elettromeccanica Angelini Cesena. La partita si svolgerà nel palazzetto di proprietà della Libertas e rappresenta un incontro importante per entrambe le squadre, con la posta in gioco legata alla salvezza e alla classifica generale. La sfida è prevista nella sede di via Romiti e vedrà confrontarsi le due formazioni.

Sabato lo scontro diretto tra Life365.eu e Angelini. In palio tre punti "di platino" per il sorpasso in classifica e il riscatto dell'andata Sfida bollente, quella che si giocherà domani, sabato, alle 16.30 al Villa Romiti: la Life365.eu ospita l'Elettromeccanica Angelini Cesena per un derby dal grande valore sotto tanti punti di vista. Primariamente si tratta di una gara fondamentale per la classifica, con le due formazioni in piena lotta salvezza, distanziate da appena un punto (20 Cesena, 19 Forlì). Quel punto che dipende anche dalla gara dell'andata, vinta al tie break dalle cesenati. Da allora, però, molto è cambiato su entrambi i fronti: se la Libertas ha lasciato andare Turini e Salvestrini, ingaggiando Bacci, oltre ad aver cambiato la guida tecnica, anche Cesena ha mosso molto sul mercato.