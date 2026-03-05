Vino di bassa qualità venduto come fosse Dop ed Igp | sequestro per il valore di oltre 4 milioni di euro

La Guardia di Finanza e l’ICQRF hanno eseguito l’operazione “Vinum Mentitum”, sequestrando oltre 2,5 milioni di litri di vino contraffatto venduto come Dop e Igp. Sono state denunciate 24 persone e individuate 59 violazioni. Il valore totale del vino sequestrato supera i 4 milioni di euro, evidenziando un’ampia rete di irregolarità nel settore vinicolo.

