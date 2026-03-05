vino falsamente certificato dop e igp scoperta frode per 4 milioni

Una vasta operazione nazionale ha smascherato una frode nel settore vitivinicolo, che coinvolgeva la vendita di vino falsamente certificato Dop e Igp. Secondo quanto emerso, sono stati sequestrati prodotti per un valore di circa 4 milioni di euro. L’indagine ha portato alla luce un sistema di produzione e distribuzione che utilizzava etichette e certificazioni irregolari. Sono state eseguite numerose perquisizioni in diverse regioni italiane.

ROMA (ITALPRESS) – Una vasta operazione nazionale di contrasto alle frodi nel settore vitivinicolo, denominata “Vinum Mentitum”, è stata condotta nel corso dell’ultimo anno grazie alla collaborazione tra l’ICQRF (Ispettorato Centrale Repressione Frodi) e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. L’attività investigativa ha portato al sequestro di circa 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificati come DOP e IGP, per un valore di mercato superiore ai 4 milioni di euro.L’indagine è scaturita da un’analisi congiunta dei flussi di dati tra le due amministrazioni, focalizzata sulle fasi critiche della filiera, dalla raccolta all’imbottigliamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

