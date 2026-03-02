SamnEat compie un anno | oltre 20.000 utenti e più di 180 attività partner nel Sannio

SamnEat festeggia un anno di attività nel Sannio, con oltre 20.000 utenti registrati e più di 180 attività partner coinvolte. Il servizio di consegna a domicilio è stato lanciato a febbraio 2024, concentrandosi su zone della provincia dove prima l’offerta era limitata o inesistente. In questo periodo, l’azienda ha ampliato la copertura e consolidato la presenza nel territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un anno fa (febbraio 2025) partiva una scommessa tutta sannita: portare un servizio di delivery strutturato in zone della provincia, dove la consegna a domicilio era assente o poco efficiente. Oggi SamnEat festeggia i primi dodici mesi di attività con numeri che raccontano la crescita del progetto: oltre 20.000 utenti registrati e una rete con più di 180 attività partner sul territorio. SamnEat è la piattaforma sviluppata dalla società beneventana Samnite, in collaborazione con Start&Go Innovative Solutions. In un settore spesso dominato dai grandi operatori nazionali e internazionali, il servizio ha puntato su due elementi: conoscenza del territorio e tecnologia progettata sulle esigenze locali, mettendo in connessione ristoranti e attività di prossimità con cittadini e famiglie della provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SamnEat compie un anno: oltre 20.000 utenti e più di 180 attività partner nel Sannio MIND Live: 20.000 utenti e oltre con Planet Smart CityPlanet Smart City diventa partner tecnologico per lo sviluppo digitale di MIND Live, la piattaforma del distretto dell'innovazione milanese. CasermArcheologica, nel 2025 oltre 10.000 tra ingressi e persone partecipanti alle attivitàArezzo, 14 gennaio 2026 – Nel corso del 2025 CasermArcheologica a Sansepolcro ha registrato 9.