Violenza di genere aumentano i casi a Terni | quasi raddoppiati negli ultimi due anni

A Terni, i casi di violenza di genere sono quasi raddoppiati negli ultimi due anni. In occasione della Giornata internazionale della donna, la Procura Generale di Perugia ha richiamato l’attenzione su questa problematica che coinvolge molte vittime e rappresenta una delle principali emergenze sociali e giudiziarie del Paese. I dati evidenziano un aumento preoccupante di denunce e interventi da parte delle autorità.

In occasione della Giornata internazionale della donna, la Procura Generale di Perugia richiama l'attenzione su un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali emergenze sociali e giudiziarie del Paese: la violenza di genere. I dati relativi al 2025, raccolti dalle Procure del distretto umbro e confluiti nella relazione inviata alla Procura Generale della Corte di Cassazione, restituiscono un quadro preoccupante. Particolarmente significativo il dato relativo alla Procura di Terni, dove i procedimenti legati al cosiddetto "Codice Rosso" sono quasi raddoppiati negli ultimi due anni. Nel 2025 sono stati infatti 380 i nuovi procedimenti registrati, tra reati di violenza domestica, maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale.

