Oltre 2000 posti per i giovani
In Toscana sono disponibili 2.396 posti per il nuovo bando di servizio civile regionale promosso dalla Regione nell’ambito di Giovanisì. La misura si rivolge ai giovani interessati a partecipare a programmi di volontariato e servizi in vari settori. I posti sono distribuiti su tutto il territorio regionale e sono destinati a chi desidera impegnarsi in attività di utilità sociale. La pubblicazione del bando rappresenta un’opportunità per i giovani di entrare in azione.
Sono 2.396 i posti disponibili in Toscana per il nuovo bando di servizio civile regionale promosso dalla Regione nell’ambito di Giovanisì. I ragazzi tra i 18 e i 29 anni non compiuti che saranno selezionati verranno inseriti in 399 progetti di 12 mesi e riceveranno un assegno mensile da 507,30 euro. L’iniziativa è finanziata con risorse del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027. Possono partecipare al bando giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana, purché non occupati, disoccupati, inattivi oppure studenti. Le domande devono essere presentate solo online entro le ore 12 del 10 giugno, accedendo con Spid, carta d’identità elettronica o carta sanitaria elettronica e allegando il curriculum.🔗 Leggi su Lanazione.it
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