Oltre 2000 posti per i giovani

In Toscana sono disponibili 2.396 posti per il nuovo bando di servizio civile regionale promosso dalla Regione nell’ambito di Giovanisì. La misura si rivolge ai giovani interessati a partecipare a programmi di volontariato e servizi in vari settori. I posti sono distribuiti su tutto il territorio regionale e sono destinati a chi desidera impegnarsi in attività di utilità sociale. La pubblicazione del bando rappresenta un’opportunità per i giovani di entrare in azione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui