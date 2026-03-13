Gli oltre 2000 giorni di Marisa

Ieri, nel teatro Trianon, si è svolta l’ultima passerella di Marisa, che ha ricoperto il ruolo di direttrice artistica per più di 2000 giorni. La donna è apparsa sia ammirata sia affranta, suscitando emozioni contrastanti tra il pubblico presente. La sua presenza ha concluso un lungo percorso professionale, segnato da numerose stagioni e momenti significativi. La scena ha mostrato un volto diverso da quello a cui si era abituati negli ultimi anni.

L'abbiamo vista ammirata ed affranta ieri nell'ultima passerella da Direttrice artitistica del teatro Trianon. Tanti gli artisti convenuti e molte maestranze come l'ex sindaco Antonio Bassolino, ma le lacrime hanno rigato il volto di altri grandi tra cantanti e attori. Intravisti il maestro Antonio Sinagra che proprio quest'anno ha riportato la splendida "Penziere Mieje" musicata in ricordo di Luca De Filippo e mutuata sulle poesie del grande Eduardo. Una splendida Marina Confalone che ci ha confidato di avere in mente un progetto personale assai interessante, e poi Antonella Stefanucci (vista ne "Il testamento di Parasacco"), lo Chansonnier Mario Maglione, Il Progressiv Lino Vairetti, il percussionista Tony Cercola e ancora nello Mascia e Patrizio Trampetti.