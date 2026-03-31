Grandine neve e tempesta di fulmini nella notte in Emilia Romagna | cosa è successo

Nella notte tra il 30 e il 31 marzo 2026, una forte perturbazione ha interessato la regione Emilia-Romagna. Duranti alcuni ore, si sono registrati numerosi fulmini, accompagnati da grandine, neve e pioggia intensa. A Bologna sono stati segnalati danni a diverse aree, mentre le autorità hanno attivato interventi di emergenza per gestire le conseguenze del maltempo.

Bologna, 31 marzo 2026 – Un temporale con pioggia incessante fulmini e tuoni si è abbattuto nella notte a Bologna. Una vera tempesta ha illuminato in piena notte, poco dopo le 2,30 il cielo del capoluogo, ma all’alba tutto è tornato nella normalità. Ancora neve e vento forte: è allerta gialla. Le previsioni fino a Pasqua in Emilia Romagna Grandine e graupel tra Forlì e Faenza. E sempre nella notte la grandine e il fenomeno del graupel è stata la vera sorpresa nella notte sulla via Emilia tra Forlì e Faenza, ma anche in alcune zone del Bolognese. Innevati Monte Romano (Ravenna) e Acquapartita (Forlì Cesena). Sorpresa neve tra Monte Romano (Ravenna) e Acquapartita (Forlì Cesena) che, guardando la web cam si sono risvegliati innevati con quota neve che è arrivata anche sotto i 500 metri di quota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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