Precipita cabinovia sulle Alpi svizzere | Un morto Le immagini shock da Engelberg Le raffiche di vento a 130 km h e le scintille | cosa è successo – Il video

Una cabina della linea Xpress Trübsee-Stand è precipitata questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, nel Canton Nidvaldo, in Svizzera, provocando la morte di una persona. Le immagini mostrano scintille e raffiche di vento a 130 kmh, mentre la scena si svolge sotto un cielo perturbato. L’incidente si è verificato durante condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

Una persona è morta dopo che una cabina della linea Xpress Trübsee-Stand è precipitata questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, nel Canton Nidvaldo, al centro della Svizzera. I video diffusi da testimoni mostrano la telecabina rotolare lungo un pendio innevato, ribaltandosi più volte. Secondo quanto riportava il sito svizzero Blick, almeno una persona era rimasta gravemente ferita: un testimone ha raccontato che i soccorritori hanno tentato la rianimazione per circa trenta minuti, descrivendo la scena come «scioccante». Il direttore degli impianti ha confermato l’incidente alla Srf, la tv pubblica svizzera in lingua tedesca, senza fornire dettagli sul numero di passeggeri a bordo. 🔗 Leggi su Open.online

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