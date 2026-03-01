Sanremo 2026 a Fulminacci il premio della critica Fedez e Masini miglior testo Serena Brancale vince quello della Sala Stampa | ecco tutti i premi assegnati

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, sono stati assegnati diversi premi: Fulminacci ha ricevuto il riconoscimento della critica, Fedez e Masini hanno ottenuto il premio per il miglior testo, mentre Serena Brancale si è aggiudicata quello della Sala Stampa. La manifestazione ha premiato anche altri artisti con varie categorie, senza che si siano verificati eventi particolari o annunci importanti oltre i premi consegnati.

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 non si è limitata a incoronare Sal D a Vinci vincitore assoluto della kermesse. Come da tradizione, il palco dell’Ariston ha fatto da cornice all’assegnazione dei premi collaterali, veri e propri riconoscimenti di eccellenza conferiti dalla critica, dai giornalisti e dagli addetti ai lavori che certificano la qualità autorale, interpretativa e compositiva degli artisti in gara. Ecco l’elenco definitivo di tutti i premi assegnati in questa 76esima edizione: I Premi della Critica e della Sala Stampa. Premio della Critica “Mia Martini”: Fulminacci Con 26 voti su 102 validi, il cantautore romano ha conquistato il premio assegnato dalla sala stampa, tv e web con il brano Stupida sfortuna (scritto con Pietro Paroletti), staccando Ermal Meta (17 preferenze) e Levante (11). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, Fulminacci vince il premio della critica. Fedez e Masini miglior testo – Tutti i premiÈ Fulminacci, cantautore romano classe 1997, a conquistare il Premio della Critica al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna.

IL MISTERO DELL'ASSENZA DI FEDEZ E MASINI A SANREMO 2026

Video IL MISTERO DELL'ASSENZA DI FEDEZ E MASINI A SANREMO 2026

