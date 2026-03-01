Sanremo 2026 a Fulminacci il premio della critica Fedez e Masini miglior testo Serena Brancale vince quello della Sala Stampa | ecco tutti i premi assegnati

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, sono stati assegnati diversi premi: Fulminacci ha ricevuto il riconoscimento della critica, Fedez e Masini hanno ottenuto il premio per il miglior testo, mentre Serena Brancale si è aggiudicata quello della Sala Stampa. La manifestazione ha premiato anche altri artisti con varie categorie, senza che si siano verificati eventi particolari o annunci importanti oltre i premi consegnati.

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 non si è limitata a incoronare Sal D a Vinci vincitore assoluto della kermesse. Come da tradizione, il palco dell'Ariston ha fatto da cornice all'assegnazione dei premi collaterali, veri e propri riconoscimenti di eccellenza conferiti dalla critica, dai giornalisti e dagli addetti ai lavori che certificano la qualità autorale, interpretativa e compositiva degli artisti in gara. Ecco l'elenco definitivo di tutti i premi assegnati in questa 76esima edizione: I Premi della Critica e della Sala Stampa. Premio della Critica "Mia Martini": Fulminacci Con 26 voti su 102 validi, il cantautore romano ha conquistato il premio assegnato dalla sala stampa, tv e web con il brano Stupida sfortuna (scritto con Pietro Paroletti), staccando Ermal Meta (17 preferenze) e Levante (11). Sanremo 2026, Fulminacci vince il premio della critica. Fedez e Masini miglior testo – Tutti i premiÈ Fulminacci, cantautore romano classe 1997, a conquistare il Premio della Critica al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna. Serena Brancale ha vinto il premio sala stampa Lucio Dalla al Festival di Sanremo 2026. Con il brano Qui con me, dedicato alla madre scomparsa, si è aggiudicata il riconoscimento della sala stampa Radio-TV Web.