Roma | scoperto deposito di oltre un kg di cocaina in casa arrestato 61enne al Quarticciolo

Gli agenti della polizia di Stato a Roma hanno scoperto un deposito di oltre un chilogrammo di cocaina nascosto nel soppalco di un appartamento al Quarticciolo. Un uomo di 61 anni è stato arrestato durante le operazioni di perquisizione. La polizia ha trovato e sequestrato la droga, interrompendo così l’attività illecita dell’individuo.

Aveva allestito un vero e proprio deposito di cocaina nel suo appartamento al Quarticciolo, a Roma, ma il nascondiglio situato nel soppalco della sua abitazione è stato scoperto dagli agenti della polizia di Stato. L’uomo, un 61enne romano, è attualmente indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Indagini e Scoperta del Deposito. A richiamare l’attenzione degli investigatori della VI sezione della Squadra mobile è stato un breve incontro tra due persone all’interno dei complessi di edilizia popolare del quartiere. I movimenti rapidi, l’atteggiamento guardingo e la breve durata dell’appuntamento hanno sollevato sospetti circa la natura illecita della loro interazione, suggerendo che si trattasse di una consegna già concordata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

