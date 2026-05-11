A bordo di una nave da crociera nei Caraibi sono stati segnalati oltre cento casi di persone affette da sintomi riconducibili al norovirus, tra cui vomito e diarrea. I passeggeri che manifestano i sintomi sono stati isolati per limitare la diffusione del virus. La situazione ha attirato l’attenzione sulla presenza di questa infezione, nota come principale causa di gastroenterite acuta in ambito marittimo.

Il norovirus è considerato il principale agente della gastroenterite acuta. Viene spesso definito impropriamente «influenza intestinale», anche se con l’influenza non ha nulla a che vedere. Si tratta invece di un virus estremamente resistente e altamente contagioso, capace di diffondersi rapidamente attraverso cibo contaminato, superfici toccate da persone infette o contatti ravvicinati. Bastano pochissime particelle virali per provocare un contagio. Le navi da crociera rappresentano naturalmente uno degli ambienti ideali per la sua circolazione. E non solo per quella di questo patogeno, come la più preoccupante esperienza della MV Hondius e dell'hantavirus ci sta dimostrando.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Norovirus, oltre cento casi su una nave da crociera ai Caraibi. Isolati i passeggeri sintomatici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Oltre cento passeggeri isolati con vomito e diarrea su nave da crociera nei caraibi: epidemia di norovirusL’epidemia sulla Caribbean Princess è stata segnalata giovedì ai Centri Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Norovirus su nave da crociera in viaggio nei Caraibi, passeggeri isolati: i sintomiSono 115 le persone colpite da Norovirus a bordo della nave da crociera Caribbean Princess durante un viaggio nei Caraibi partito dalla Florida il 28...

Argomenti più discussi: Norovirus su una nave da crociera ai Caraibi: oltre 100 passeggeri colpiti da vomito e diarrea; Non solo hantavirus: vomito e diarrea per oltre 100 passeggeri della nave da crociera Caribbean Princess ammalati di Norovirus; Norovirus su nave da crociera in viaggio nei Caraibi, passeggeri isolati: i sintomi; Continua l’incubo delle crociere: oltre cento contagiati da Norovirus nei Caraibi.

Oltre cento passeggeri isolati con vomito e diarrea su nave da crociera nei caraibi: epidemia di norovirus x.com