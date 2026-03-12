Via libera Camera a risoluzione di maggioranza su Iran e Consiglio Ue Meloni | Pd strabico sugli Usa E salta il tavolo con le opposizioni

La Camera ha approvato una risoluzione di maggioranza riguardante le comunicazioni della premier su Iran e Consiglio dell’Unione Europea. Durante la seduta, la leader ha commentato il comportamento del Pd, definendolo “strabico sugli Usa”. Contestualmente, è stato deciso di interrompere il tavolo di confronto con le opposizioni, che fino a quel momento era in corso.

Via libera dell’Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in Aula su Iran e Consiglio Ue. I sì sono stati 196, 122 i no e 3 gli astenuti. E' iniziato in Senato con l’appello alla "coesione nazionale" e la proposta di un «tavolo con le opposizioni a Palazzo Chigi». Ma alla Camera Giorgia Meloni conclude la giornata delle comunicazioni sulla crisi in Iran rivendicando, «contenta», di «essere diversa da voi». Ossia da Pd e M5s, accusati di aver fatto «propaganda a buon mercato" quando nel 2020 gli Usa uccisero il generale iraniano Soleimani. In mezzo c'è la reazione gelida del centrosinistra all’offerta: è tardiva, dicono in sintesi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

