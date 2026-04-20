Caporalato proposta di risoluzione Pd

Il Partito Democratico ha presentato una proposta di risoluzione sul tema del caporalato. Durante una riunione tenutasi ad Arezzo, un rappresentante del partito ha dichiarato che sono necessarie tutele più solide per i lavoratori e per la qualità delle produzioni agricole. La proposta mira a intervenire sul fenomeno, che riguarda l’abuso di manodopera nel settore agricolo, e a rafforzare le misure di contrasto.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Caporalato, proposta di risoluzione PD. Casini (PD): “Servono tutele strutturate per lavoratori e qualità delle produzioni”. La consigliera regionale PD Roberta Casin i, componente della Seconda commissione “Sviluppo economico e rurale” e già delegata ANCI Toscana per l’agricoltura, commenta la proposta di risoluzione sul contrasto al caporalato presentata oggi dal gruppo PD in Consiglio regionale. «Il fenomeno del caporalato in agricoltura evidenzia la necessità di un ulteriore salto di qualità nelle politiche di prevenzione e contrasto, a partire dal percorso verso una legge regionale – dichiara Casini –. La lotta al caporalato è un tema su cui l’attenzione in Toscana è sempre stata alta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caporalato, proposta di risoluzione Pd Notizie correlate Una risoluzione unitaria sulla sicurezza: la proposta di Meloni per spaccare le opposizioniSi è svolta questa mattina a Palazzo Chigi una riunione ristretta per fare il punto sui recenti gravi episodi di violenza contro le forze dell’ordine... Leggi anche: Iran, Pd-M5s-Avs cercano intesa su risoluzione Contenuti utili per approfondire Caporalato: il Pd presenta una proposta di risoluzione in Consiglio regionaleLidia Bai, consigliera regionale del Pd di Grosseto, illustra la proposta di risoluzione sul caporalato in Maremma ... grossetonotizie.com Caporalato in agricoltura: dal Pd un piano per rafforzare gli interventiFIRENZE. Il Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, attraverso una risoluzione In merito alle azioni di prevenzione e contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in ... ilcittadinoonline.it