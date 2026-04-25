Preghiera del mattino 25 aprile | consacrati oggi alla Beata Vergine Maria

In mattinata, in occasione del 25 aprile, alcune persone si sono raccolte in preghiera dedicando la giornata alla Beata Vergine Maria. Durante questa cerimonia, è stato recitato un atto di consacrazione, e si è ringraziato Dio per il dono di un nuovo giorno. La preghiera del mattino è stata il momento centrale di questa consuetudine religiosa.

Nel giorno di sabato affidiamo il nostro cammino alla Beata Vergine Maria con la preghiera del mattino e l’atto di consacrazione, non dimenticando di ringraziare Dio per il dono di questo nuovo giorno. Affidiamoci alla nostra Mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. In questo sabato dedicato a Maria, lasciamo che la Sua tenerezza di Madre calmi le nostre ansie e ci prepari ad accogliere la grazia di Dio. Con la preghiera del mattino, mettiamo nelle Sue mani le nostre speranze e le fatiche che ci attendono, certi che nessuna richiesta rivolta a Lei resti mai inascoltata.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 25 aprile: consacrati oggi alla Beata Vergine Maria Catholic Morning Prayer APRIL 2026 | Catholic Prayers For Everyday Notizie correlate Oggi 25 marzo, Annunciazione del Signore: il “Fiat” della Beata Vergine Maria e l’Incarnazione del VerboSolennità dell’Annunciazione del Signore: si celebra l’Incarnazione del Verbo nel grembo della Beata Vergine Maria che con il suo “Fiat” ha... Festa di preghiera per la Beata Vergine. Maria di LourdesCon la recita del Rosario e la Santa Messa, mercoledì si sono concluso il triduo di preghiera in onore della Beata Vergine Maria di Lourdes nella... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 1 Maggio 2026: Festa diocesana della Famiglia; Usa, gaffe di Pete Hegseth: cita Pulp Fiction invece della Bibbia; Durante una funzione religiosa al Pentagono, il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha recitato quella che ha presentato come una preghiera delle squadre CSAR (Combat Search and Rescue) impegnate in Iran nelle operazioni di salvataggio d; Il Segretario della Guerra Pete Hegseth si rifiuta di ammettere di aver citato Pulp Fiction in una preghiera per i soldati americani in Iran, nonostante la sua preghiera fosse identica al monologo Ezechiele 25:17 di Pulp Fiction. Preghiera del mattino, 25 aprile: consacrati oggi alla Beata Vergine MariaInizia la giornata con la preghiera del mattino: scopri la devozione del sabato dedicata alla Beata Vergine Maria e l'atto di consacrazione. lalucedimaria.it Preghiera del mattino 24 aprile: senza di Te, Padre, ci saremmo smarritiPreghiera del mattino di venerdì 24 aprile: affidiamoci al Sacro Cuore di Gesù e ringraziamo il Padre per la Sua guida sicura. lalucedimaria.it Buongiorno con il Vangelo di oggi PREGHIERA DEL MATTINO Signore, è venerdì: è il mattino che segue la Cena, il giorno in cui deve manifestarsi che cosa significa offrire la propria carne e il proprio sangue. Io non potrò essere presente oggi quando l - facebook.com facebook