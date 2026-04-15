Oggetti dei Nonni a Mirano | antiquariato arte e prodotti tipici

Domenica 19 aprile 2026, nel centro storico di Mirano, si svolgerà nuovamente l’evento “Oggetti dei Nonni”, un mercatino dedicato all’antiquariato. L’iniziativa, promossa da Confcommercio del Miranese, si tiene ogni terza domenica del mese e propone esposizioni di oggetti d’epoca, prodotti tipici e opere d’arte. La manifestazione si svolge nel cuore della città, attirando visitatori interessati a scoprire pezzi di antiquariato e tradizione locale.

Domenica 19 aprile 2026, nel centro storico di Mirano, torna “Oggetti dei Nonni”, il tradizionale mercatino dell’antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese, appuntamento fisso ogni terza domenica del mese.Saranno circa 150 espositori a dare vita alla manifestazione, con oggetti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: "A Gustopolis rappresentati i prodotti tipici" Leggi anche: Tra quadri, oggetti e ceramiche: l’antiquariato di IFA resta protagonista in Fiera Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Luisa Carminati, 40 anni dopo. Ricordo e messa all’abbazia; Courmayeur celebra l’artigianato tipico con 200 espositori nel centro storico; Raffica di furti al cimitero. Ladri presi con la refurtiva; Studenti della Valdelsa a lezione di memoria con lo scrittore Paolo Malaguti. 5 oggetti dalle forme assurde di cui non potete immaginare lo scopoSolitamente capita quando si svuotano le cantine, le soffitte o si curiosa tra i cassetti dei nonni. In quelle occasioni si ritrovano oggetti mai visti prima che non sappiamo meglio identificare e a ... 105.net Nonni e nipoti, un legame fatto di merende (e non solo). Per 4 su 10 la complicità passa dallo spuntino pomeridianoLa festa dei nonni, in programma il 2 ottobre, è alle porte. Nonni e nipoti, un legame fatto di complicità, trasmissione di valori e sostegno. Da sempre, uno dei momenti che li unisce maggiormente è ... ilmessaggero.it Oggetti smarriti, per la prima volta asta il 21 e 23 aprile del Comune di Bergamo - facebook.com facebook