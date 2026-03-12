Torna il mercatino di Mirano con oltre 150 espositori

Il mercatino di Mirano torna domenica 15 marzo nel centro storico con oltre 150 espositori. L’evento, chiamato “Oggetti dei Nonni”, è ormai un appuntamento abituale che si svolge ogni terza domenica del mese. La manifestazione attrae appassionati, collezionisti e curiosi che cercano pezzi d’epoca e oggetti unici, creando un’atmosfera che richiama tempi passati.

Tra mobili, libri, ceramiche, stampe, collezionismo e oggetti di modernariato, il percorso del mercatino si snoda tra le vie e le piazze del centro storico, trasformando Mirano in un vivace punto di incontro per gli amanti dell'antiquariato. Proprio con l'obiettivo di rinnovare costantemente la manifestazione e offrire nuovi motivi di visita, questo mese arriva anche una novità pensata per arricchire ulteriormente l'esperienza del pubblico. «Abbiamo voluto introdurre un elemento nuovo che arricchisca l'esperienza del mercatino - spiega Roberto Rossato, vicepresidente e delegato di Confcommercio Mirano -.

