Offerta di lavoro per operatore nel recupero e ottimizzazione del posizionamento dei veicoli bici in sharing

Un centro per l'impiego locale ha avviato una ricerca per un'azienda della zona, finalizzata a trovare un operatore specializzato in gestione della flotta di biciclette in sharing. La figura richiesta si occupa di recupero e posizionamento delle bici, con l'obiettivo di migliorare la distribuzione dei veicoli sul territorio. La selezione riguarda un professionista che lavori in modo diretto con l'azienda per ottimizzare l'uso della flotta.

Il Centro per l'impiego di Ortona ricerca, per conto di un'azienda locale, una figura di fleet operations specialist, ovvero operatore nel recupero ed ottimizzazione del posizionamento dei veicoli (bici) in sharing. Le attività da svolgere sono le seguenti: recupero ed ottimizzazione del.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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