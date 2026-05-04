Gi Group nuovo posizionamento in Italia e nel mondo | human skills al centro per rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro

Gi Group ha annunciato un nuovo posizionamento in Italia e nel mondo, concentrandosi sulle competenze umane per adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro. Entro il 2030, si prevede che circa il 40% delle competenze attuali subirà trasformazioni o sarà superato, mentre saranno creati 170 milioni di nuovi posti di lavoro e 92 milioni di ruoli esistenti verranno sostituiti.

Entro il 2030, circa il 40% delle competenze attuali sarà profondamente trasformato o superato. Nello stesso periodo, verranno creati 170 milioni di nuovi posti di lavoro, mentre 92 milioni di ruoli esistenti saranno sostituiti. In questa transizione, il 59% dei lavoratori dovrà riqualificarsi per restare occupabile e competitivo. In un mercato in così rapida evoluzione, focalizzarsi esclusivamente sulle competenze tecniche non rappresenta più un approccio efficace. Da un lato, la tecnologia tende infatti a subentrare in numerose attività operative, dall’altro i programmi educativi e la formazione professionale non riescono ad anticipare le competenze che saranno richieste in futuro.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gi Group, nuovo posizionamento in Italia e nel mondo: human skills al centro per rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Havas rilancia dall’Italia: nuova sede a Milano, nuovo posizionamento e una ricerca per accompagnare il Made in Italy nel mondoHavas sceglie Milano per segnare una nuova fase della propria crescita in Italia. GI Group porta a Fiera Didacta la divisione GI EDU: orientamento scolastico, didattica orientativa e formazione docenti [VIDEO]A margine di Fiera Didacta Italia, Daniela Cassullo, education consultant di GI EDU, la divisione Education di Gi Group, ha illustrato ai microfoni...