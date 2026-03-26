OFF CAMPUS | la serie in arrivo dal 13 maggio su Prime Video

Prime Video ha pubblicato il teaser trailer di Off Campus, una nuova serie diretta da Louisa Levy che sarà disponibile dal 13 maggio in più di 240 paesi e territori. La serie è tratta dalla popolare saga letteraria di Elle Kennedy, molto apprezzata a livello internazionale.

La creatrice Louisa Levy è co-showrunner ed executive producer di Off Campus con Gina Fattore. Wyck Godfrey, Marty Bowen e James Seidman sono executive producer della serie per Temple Hill, insieme a Leanna Billings di Billings Productions e Neal Flaherty. Elle Kennedy, creatrice dell’universo di Off Campus, è un’autrice best seller del New York Times, USA Today e Wall Street Journal, con all’attivo oltre 50 romanzi. Le sue opere sono state tradotte in più di 25 lingue e hanno venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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