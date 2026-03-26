Liverpool cerca erede a Salah | l’occhio su Conceicao

Il mercato estivo si sta muovendo con attenzione intorno a due grandi club europei. La Juventus e il Liverpool sono impegnate in trattative per rinforzarsi, con il club inglese che punta a trovare un sostituto di rilievo per Salah, e il nome di Conceicao tra quelli sotto osservazione. Le trattative sono ancora in corso e potrebbero portare a cambiamenti significativi nelle formazioni di entrambe le squadre.

Il mercato estivo si preannuncia come un crocevia decisivo per il calcio europeo, dove la Juventus e il Liverpool stanno già tessendo una trama di trasferimenti che potrebbe ridisegnare gli equilibri del prossimo campionato. La notizia più rilevante riguarda Francisco Conceicao, attuale giocatore dei bianconeri, identificato dalle fonti francesi come uno dei candidati principali per sostituire Mohamed Salah nel roster dei Reds. Mentre l’egiziano ha confermato ufficialmente la sua uscita a fine stagione 2025-26 dopo nove anni di gloria, la ricerca di un erede è già in pieno svolgimento con un occhio di riguardo verso il talento portoghese. I dati indicano che Conceicao, arrivato inizialmente in prestito nel 2024-25, è stato acquistato definitivamente per 30,4 milioni di euro nell’estate precedente, vincolandolo fino al 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liverpool cerca erede a Salah: l’occhio su Conceicao Articoli correlati Conceicao Liverpool, i Reds pensano al portoghese per il dopo Salah. E la Juve parte da questa cifra per imbastire una trattativadi Redazione JuventusNews24Conceicao Liverpool, per il dopo Salah i Reds ragionano anche sul talento lusitano. Calciomercato Juve LIVE: Liverpool su Conceicao, le ultime sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Approfondimenti e contenuti su Liverpool cerca Temi più discussi: Eredità Salah: il Liverpool guarda in Europa e a Conceicao, la strategia della Juventus; Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 marzo; Liverpool, caccia al dopo-Salah: Conceição tra i nomi caldi. Mamardashvili cerca spazio: il Liverpool valuta offerte, anche in prestitoIl Liverpool si trova davanti a una decisione importante riguardo al futuro di Giorgi Mamardashvili. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, diversi club. tuttomercatoweb.com Liverpool: scelto l'erede di CoutinhoCon Coutinho nel mirino del Barcellona (secondo il Mundo Deportivo sta cercando casa nella città catalana), il Liverpool cerca il sostituto: nel mirino c'è Thomas Lemar, esterno offensivo classe 1995 ... calciomercato.com Dopo l’addio anticipato di Momo Salah, il Liverpool cerca un erede e ha messo nel mirino anche Francisco Conceicao [RMC Sport] Voi per quale cifra lo cedereste - facebook.com facebook