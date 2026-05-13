Negli ultimi anni gli occhiali intelligenti sono passati dall’essere un prodotto poco diffuso a registrare milioni di vendite, in un mercato in crescita. Le aziende investono in dispositivi dotati di telecamere e funzionalità avanzate, spingendo il pubblico ad adottarli anche senza particolari preoccupazioni. La diffusione di questi dispositivi solleva domande sulla percezione di controllo e privacy, mentre sempre più persone si avvicinano a questa tecnologia senza riflettere sui rischi.

La società narcotizzata scambia il controllo per comodità. Ricordate quegli occhiali spia, pronti a registrare tutto, lanciati oltre dieci anni fa dove chi li indossava sembrava un incrocio fra un ragioniere sfigato e Robocop? Furono un flop clamoroso. La gente li guardava con sospetto, i bar li vietavano, nei locali chi li portava veniva trattato come un maniaco. E infatti lo era. Il progetto affondò nel giro di poco tempo perché la società, allora, non era ancora completamente anestetizzata. Dieci anni dopo, gli stessi identici occhiali-spia tornano trionfalmente sul mercato e vendono milioni di pezzi. I trend sono impressionanti perché mostrano che come stiano passando da gadget di nicchia a fenomeno di massa.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Occhiali-spia, da sfigati a milioni di vendite: gli smart glasses vincono sul mercato perché siamo nella società del controllo di massa

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