Occhiali-spia da sfigati a milioni di vendite | gli smart glasses vincono sul mercato perché siamo nella società del controllo di massa

Da ilgiornaleditalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni gli occhiali intelligenti sono passati dall’essere un prodotto poco diffuso a registrare milioni di vendite, in un mercato in crescita. Le aziende investono in dispositivi dotati di telecamere e funzionalità avanzate, spingendo il pubblico ad adottarli anche senza particolari preoccupazioni. La diffusione di questi dispositivi solleva domande sulla percezione di controllo e privacy, mentre sempre più persone si avvicinano a questa tecnologia senza riflettere sui rischi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La società narcotizzata scambia il controllo per comodità. Ricordate quegli occhiali spia, pronti a registrare tutto, lanciati oltre dieci anni fa dove chi li indossava sembrava un incrocio fra un ragioniere sfigato e Robocop? Furono un flop clamoroso. La gente li guardava con sospetto, i bar li vietavano, nei locali chi li portava veniva trattato come un maniaco. E infatti lo era. Il progetto affondò nel giro di poco tempo perché la società, allora, non era ancora completamente anestetizzata. Dieci anni dopo, gli stessi identici occhiali-spia tornano trionfalmente sul mercato e vendono milioni di pezzi. I trend sono impressionanti perché mostrano che come stiano passando da gadget di nicchia a fenomeno di massa.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

occhiali spia da sfigati a milioni di vendite gli smart glasses vincono sul mercato perch233 siamo nella societ224 del controllo di massa
© Ilgiornaleditalia.it - Occhiali-spia, da sfigati a milioni di vendite: gli smart glasses vincono sul mercato perché siamo nella società del controllo di massa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sembrano i RAY-BAN META ma questi OCCHIALI SMART con CHATGPT e VIDEO 4K costano solo 150€ su AMAZON!

Video Sembrano i RAY-BAN META ma questi OCCHIALI SMART con CHATGPT e VIDEO 4K costano solo 150€ su AMAZON!

Notizie correlate

“Nearby Glasses”, arriva l’app che avvisa quando in giro ci sono occhiali smartGli occhiali intelligenti stanno passando da curiosità tecnologica a oggetti d’uso quotidiano.

EyeFly ha fatto degli smart glasses che non sembrano degli smart glassesNel panorama sempre più affollato dei dispositivi indossabili, la sfida non è più soltanto tecnologica, ma culturale: integrare l’innovazione nella...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web