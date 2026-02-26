Nearby Glasses arriva l’app che avvisa quando in giro ci sono occhiali smart

È arrivata una nuova applicazione che segnala quando ci sono occhiali smart nelle vicinanze. Gli occhiali intelligenti stanno diventando sempre più comuni e si integrano nella vita di tutti i giorni. Questa app permette di individuare facilmente dispositivi di questo tipo mentre si è in giro, semplificando l’interazione tra utenti e tecnologia. La novità potrebbe cambiare il modo di approcciarsi a questi oggetti.

Gli occhiali intelligenti stanno passando da curiosità tecnologica a oggetti d’uso quotidiano. Per questo lo sviluppatore e sociologo svizzero, Yves Jeanrenaud, ha realizzato un’app Android chiamata Nearby Glasses, che avvisa se nelle vicinanze c’è qualcuno che indossa occhiali “smart”, in grado di scattare foto e girare video. “Considero questo un piccolo esempio di resistenza contro la tecnologia di sorveglianza”, ha detto al sito 404 Media. L’app utilizza il Bluetooth per scansionare l’ambiente circostante alla ricerca dei dati che i dispositivi emettono regolarmente per farsi riconoscere. Come spiega 404 Media, Jeanrenaud ha costruito l’app affinché cerchi in particolare le firme associate a produttori noti come Meta, Snap e Luxottica Group. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

