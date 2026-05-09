Sì, il film di Curry Barker per portata sta a Lo Squalo di Spielberg. Paragone gigante, ma cosciente: sfruttando al meglio la poetica dell'orrore, il regista è già tra i migliori in circolazione. Con un avviso: attenti a ciò che desiderate, perché potrebbe avverarsi. Consci dell'enorme paragone, calchiamo la mano ancora scossi dalla visione. Perché di film così, oggi, ce ne sono pochi. Obsession, l'opera seconda di Curry Barker (o per meglio dire opera prima, se non vogliamo considerare il medio-metraggio Milk & Serial, divenuto virale su YouTube), per portata e per struttura, sta a Lo Squalo di Steven Spielberg. Pochi, pochissimi mezzi e un'idea geniale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Obsession, recensione: se un grande horror è anche un grande dramma

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