Obesità indice Bmi imperfetto ma ancora l’unico per screening
L'indice di massa corporea (BMI) continua a essere utilizzato come strumento principale per lo screening dell'obesità, nonostante le sue limitazioni. Pur non essendo perfetto o totalmente affidabile, resta l'unico metodo ampiamente adottato per valutare il peso corporeo in relazione all'altezza. La sua applicazione è diffusa in ambito clinico e preventivo, anche se si riconoscono i margini di miglioramento e le criticità di questo indice.
(Adnkronos) – Né perfetto, né infallibile, ma indispensabile. L'indice di massa corporea (Bmi) resta oggi l'unico strumento di screening rapido, universale e a costo zero che abbiamo per l'obesità, nonostante in Italia l'83% dei pazienti ne sia ancora sprovvisto, perché manca nella loro cartella del medico di famiglia. In assenza di parametri migliori e ugualmente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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