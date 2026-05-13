Obesità indice Bmi imperfetto ma ancora l’unico per screening

L'indice di massa corporea (BMI) continua a essere utilizzato come strumento principale per lo screening dell'obesità, nonostante le sue limitazioni. Pur non essendo perfetto o totalmente affidabile, resta l'unico metodo ampiamente adottato per valutare il peso corporeo in relazione all'altezza. La sua applicazione è diffusa in ambito clinico e preventivo, anche se si riconoscono i margini di miglioramento e le criticità di questo indice.

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